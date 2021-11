Covid: boom giornaliero di nuovi contagi con 45. I guariti sono 9

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 45 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Rieti (7) – Cantalupo in Sabina (2) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (13) – Forano (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Catino (5) – Roccantica (6) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (1).





Si registrano 9 nuovi guariti.



(3) Rieti – (2) Cittaducale – (2) Fara in Sabina – (1) Scandriglia – (1) Vacone.



Numero tamponi eseguiti: 521.



Totali tamponi eseguiti: 135.602.





Totale positivi: 404.

