Positivo al Covid, va in giro per le strade del paese: denunciato pensionato

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un pensionato 65enne di Posta, per violazione della quarantena.

L’uomo, risultato positivo al Covid–19 era stato sottoposto dalla Asl di Rieti a isolamento con divieto assoluto di mobilità, eppure, nel pomeriggio di ieri, è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri camminare tranquillamente per le vie del paese, come se nulla fosse.

Prontamente fermato dai militari, non ha saputo fornire alcun valido motivo che giustificasse l’uscita dall’abitazione.

Anche nei centri più piccoli della provincia continua incessante l’impegno dei Carabinieri di Rieti per il contenimento del virus, anche in vista delle imminenti festività natalizie in occasione delle quali potrebbe registrarsi, a fattor comune, una minor attenzione alle precauzioni imposte per arginare la pandemia.