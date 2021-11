Campagna vaccinale anti Covid, al via le prenotazioni per le persone che hanno ricevuto J&J

RIETI - Campagna vaccinale anti-Covid19 Asl Rieti: raggiunte le 196.000 dosi di vaccino somministrate nel territorio della provincia di Rieti. 94.000 sono i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.

Da oggi, 6 novembre, sono aperte le prenotazioni della dose di richiamo del vaccino anti-Covid19 per le persone di tutte le classi di età che hanno ricevuto il Johnson & Johnson da almeno 180 giorni (6 mesi). Le prenotazioni sono possibili con tessera sanitaria su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Contrasto al Covi19: In questo momento è fondamentale vaccinarsi con la terza dose senza attendere la scadenza del green pass. Lo possono fare tutti gli over 60 prenotando la dose di richiamo su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria o rivolgendosi direttamente ai Centri vaccinali ex Bosi e Amazon di Passo Corese.

Prosegue la vaccinazione anti-Covid19 in terza dose per il personale sanitario aziendale. Le adesioni superano il 65%. Attive sedute presso l’ospedale de’ Lellis e le sedi Distrettuali.

Campagna vaccinale antinfluenzale Asl Rieti in collaborazione con Medici e Pediatri di famiglia. Il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato e gratuito per over 60 anni, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età: distribuite 27.000 dosi di vaccino. Altre 11.000 verranno distribuite nei prossimi giorni. L’11 novembre al via la vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica. Sedute dedicate in collaborazione con Pediatri di famiglia al Consultorio pediatrico di via del Terminillo, 42. Prenotazioni allo 0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 o al numero 0746/279443 con lo stesso orario.