Venerdì 7 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Covid: salgono a livello esponenziale i contagi in molti comuni della provincia e le amministrazioni tornano ad attrezzarsi per fare fronte alle emergenze, quantomeno per le situazioni più difficili, tra positivi e quarantene, ovvero persone anziane, fragili e chi non ha nessuno a cui rivolgersi, se costretti a casa, per approvvigionarsi la spesa e i medicinali.

A Rieti è a disposizione l’assessorato ai Servizi sociali al quale rivolgersi per qualsivoglia emergenza di carattere logistico, attraverso i numeri di telefono attivi per le richieste 0746-287301 oppure 0746-287206. A Fara in Sabina, dove i positivi sfiorano quota 450, il sindaco Roberta Cuneo, oltre a ribadire la necessità di essere prudenti nei comportamenti, ricorda che per la spesa e i farmaci a domicilio è attivo il Coc, con la Protezione civile e i volontari, la Croce Rossa oltre ai commercianti stessi e le farmacie. Esercenti di negozi e market, oltre alle farmacie, hanno attivato in proprio e ormai da tempo la consegna a domicilio per fare fronte alle richieste.

Il problema rifiuti. «Non tutti infatti hanno la possibilità di parenti, amici o il vicino di casa al quale chiedere la cortesia», come ricorda il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli: qui, con i 24 di ieri, si è arrivati a 150 positivi, numeri mai registrati prima in paese. «Eravamo arrivati ad 80 come picco massimo - ricorda il promo cittadino della cittadina angioina - ma ora quei numeri, che già sembravano alti, sono un lontano ricordo. Fortunatamente, la sintomatologia di questa variante non è come quelle dei casi avuti finora. Siamo attivi coi servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio. Ricordo anche che, oltre ai positivi, ci sono decine e decine di quarantene, per cui l’impegno a fare fronte a questa situazione è notevole. L’impegno quotidiano tra positivi e quarantene preventive non si esaurisce poi con la spesa e i farmaci, ma prosegue con tutti gli altri servizi, ad iniziare dal ritiro dei rifiuti, che per le situazioni di abitazioni con contagiati segue un iter diverso rispetto a chi non ha problemi, con i rifiuti stessi che vengono classificati speciali. Insomma, una organizzazione straordinaria, fatta di monitoraggi e segnalazioni, che impegnano ormai le amministrazioni a tempo pieno».

Le raccomandazioni. Poggio Mirteto, ieri, ha fatto registrare 33 positivi, superando quota 170. Il sindaco, Giancarlo Micarelli, continua a raccomandare il rispetto scrupoloso delle norme di cautela: indossare la mascherina Ffp2, mantenere sempre il distanziamento e curare l’igienizzazione. «Non è una variante aggressiva nei sintomi - afferma il primo cittadino mirtense - ma il virus circola. Norme comportamentali, cautele e adesione alla campagna vaccinale, rappresentano gli unici strumenti che abbiamo per contrastare il Covid». Stimigliano, nella giornata di ieri, ha avuto altri 15 contagi ed è arrivato a circa 110 positivi. Il sindaco Franco Gilardi, vista la curva e l’alto numero di positivi, ha attivato il servizio “Pronto Spesa”: in collaborazione con la Protezione civile Italsabina, la Croce rossa Bassa Sabina, il Comune ha attivato il servizio per i cittadini positivi al Covid, in quarantena preventiva, anziani soli e famiglie con soggetti fragili. Si può chiamare dal lunedì al venerdì (orario 9 - 12.30) al numero 331-4638555.

«Oltre al concreto aiuto per un servizio che resterà attivo fino al termine dello stato di emergenza - spiegano Gilardi e la consigliera Cinzia Corsi - si tende a limitare gli spostamenti della gente in una fase così delicata». Si chiama il numero dedicato e si comunica la lista della spesa oppure la si manda utilizzando l’e-mail: italsabina@hotmail.it. Saranno poi i volontari a recapitare nelle varie abitazioni quanto occorre.

Altri Comuni coi Coc e servizi attivi, sempre con numeri di casi elevati fatti registrare negli ultimi giorni, sono anche quelli di Borgorose, Scandriglia, Poggio Moiano, Forano, che con i 16 contagiati di ieri, sfiora ormai i 100 positivi. Al riguardo, il sindaco Marco Cortella ricorda che «è necessario ed indispensabile mantenere le regole di salvaguardia dal contagio da Covid-19, così come indicato dalle normative nazionali, regionali e comunal