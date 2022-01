Covid: in trecento oggi all'Open day presso la Verdirosi. Stabile la situazione dei ricoveri al de Lellis

RIETI - Trecento i cittadini che oggi, festività dell'Epifania, hanno aderito all'Open Day dedicato alla vaccinazione antiCovid-19 organizzato dalle Asl di Rieti presso l'hub Caserma Verdirosi.

In totale le somministrazioni sul territorio della provincia di Rieti raggiungono quota 247 mila: 47 mila sono le terze dosi, 99 mila i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario, 102 mila le prime dosi.

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: altra valanga di positivi, 494 casi con il totale che... RIETI «Covid: la situazione attuale conferma che le vaccinazioni... RIETI Covid, nel Lazio le scuole riaprono tutte lunedì 10

Domani, 7 gennaio, al via la campagna di screening dedicata alle scuole con esecuzione di test antigenici rapidi presso le postazioni drive-in aziendali distribuite sul territorio.

I ricoveri al de Lellis. Stabile presso il presidio ospedaliero il tasso di occupazione Covid. 23 in totale il numero dei ricoveri: 21 in regime ordinario e 2 in regime intensivo.

Situazione Pronto Soccorso: media giornaliera accessi a 10/15 unità. Come per i ricoverati, il 90 per cento degli accessi Covid sono di persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale.