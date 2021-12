Covid: altri 249 positivi, il totale dei contagi in provincia sale a 1726

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 249 nuovi soggetti positivi al test Sars CoV-2.

Rieti (85) – Accumoli (3) – Amatrice (4) – Antrodoco (4) – Ascrea (1) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (2) – Borgorose (2) – Cantalice (10) – Cantalupo in Sabina (4) – Casaprota (1) – Casperia (3) – Castel S. Angelo (3) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (8) – Collevecchio (6) – Colli sul Velino (2) – Configni (1) – Contigliano (4) – Fara in Sabina (29) – Fiamignano (1) – Forano (5) – Greccio (2) – Leonessa (1) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (4) – Monteleone Sabino (1) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (6) – Orvinio (4) – Poggio Bustone (6) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (7) – Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (1) – Posta (3) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Roccantica (1) – Salisano (2) – Scandriglia (1) – Selci (1) – Stimigliano (10) – Tarano (2) – Toffia (1) – Torri in Sabina (2) – Vacone (1).

Si registrano 38 nuovi guariti: (13) Rieti – (3) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (3) Cittaducale – (2) Colli sul Velino – (5) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo.

Numero tamponi eseguiti: 1.656. Totale tamponi eseguiti: 170.377.

2 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di appartenenza.

Pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 1.726.