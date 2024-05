Dai tumori alle malattie rare come la fibrosi cistica. Il premio Nobel Katalin Karikò e i vantaggi della tecnica mRNA (non solo anti-Covid)

Non solo Covid. La tecnica dei vaccini a mRNA, o Rna messaggero, ha tantissime applicazioni: attualmente ci sono più di 250 test clinici in corso. Parola di Katalin Karikò, premio Nobel per la Medicina 2023. E si parla di risposte immunologiche a tumori, o per curare malattie acute come l’infarto o rare come la fibrosi cistica. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Vi racconteremo anche di un chip anti Parkinson, della nuova medicina estetica e anche di come trasformare in attività fisica le attività domestiche. Alessandra Camilletti ne parla con Riccardo De Palo, Carla Massi e Stefano Ardito.

