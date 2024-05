Mercoledì 15 Maggio 2024, 21:26

«Più di 250 test genetici in corso, la tecnica a mRNA scoperta con Weissman per il vaccino anti SarsCov2 può essere usata contro cancro e malattie rare», racconta Katalin Karikó, Nobel per la medicina nel 2023, nel nuovo numero di MoltoSalute, inserto giovedì 16 maggio in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

La biochimica ungherese, nota per aver scoperto l'attivazione immunitaria mediata dall'RNA che ha portato ai vaccini anti-Covid, racconta la proteina che «cura dal cancro all'infarto».

Dall'ipertensione alla fibromialgia, ecco le nuove ricerche di Cnr e Università di Pisa che promuovono la nutraceutica, cioè come curarsi mangiando. Poi la vittoria di Gabriele Selmi contro il Parkinson grazie a un microchip: il 66enne modenese è il primo paziente italiano sottoposto a un intervento con un pacemaker sottoclavicolare.

La tachicardia? Sotto accusa: sale, grassi e alcol. Poi i pasti perfetti per cani e gatti e gli allenamenti casalinghi che aiutano a migliorare la nostra vita. Nel nuovo numero sfatiamo il tabù incontinenza mentre c'è il 'ritorno alla normalità' della medicina estetica: meno ritocchini, più prevenzione. E i sentimenti, spesso trattati come patologie, diventano oggi sintomi di malesseri di adulti e giovani spaventati dal domani.