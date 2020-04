© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il vescovo Domenico celebrerà i riti della Settimana Santa nella Cattedrale di Santa Maria, senza concorso di popolo.Il Triduo pasquale si svolgerà secondo il seguente schema:9 aprile, Giovedì Santo, Santa Messa nella Cena del Signore alle ore 18;10 aprile, Venerdì Santo, Celebrazione della Passione del Signore alle ore 15;11 aprile, Sabato Santo, Veglia pasquale nella notte santa alle ore 23.12 aprile, Domenica di Pasqua, la Santa Messa del giorno verrà celebrata alle ore 11.Tutte le liturgie saranno trasmesse in streaming attraverso i media diocesani e potranno essere seguite anche dalla rete televisiva Rtr, canale 174 del digitale terrestre, e attraverso le frequenze di Mep Radio Organizzazione.La recita serale del Rosario, in diretta dalla cappella della Madonna del Popolo, sarà sospesa insieme al suono delle campane dal Giovedì Santo, per poi riprendere alle 21 del giorno di Pasqua.La Via Crucis da Amatrice sarà invece trasmessa da Tv2000 venerdì 10 aprile alle ore 16.