RIETI - All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore nel reatino sul Coronavirus, si evidenzia 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Il paziente è ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il nuovo fronte è il Centro-Sud: «Pagherà gli errori dei giorni scorsi»

Con il paziente positivo rilevato questa mattina, i 2 soggetti risultati positivi ieri in sorveglianza domiciliare nel comune di Rieti e nel comune di Poggio Bustone e i 3 soggetti in sorveglianza domiciliare comunicati nei giorni scorsi nel comune di Fara in Sabina (trattasi del soggetto dimesso dallo Spallanzani), nel comune di Rieti e nel comune di Cantalupo, nel reatino salgono complessivamente a 6 i soggetti positivi al COVID 19.

Presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, sono ricoverati 3 soggetti con sospetto Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 142 soggetti con link epidemiologico collegato al nord Italia. Di questi, 137 sono asintomatici e 5 sintomatici. I soggetti sono tutti monitorati costantemente dagli operatori del Servizio di Igiene (ISP) aziendale. 29 sono invece i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA