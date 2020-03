RIETI - Regole estrememente rigorose sulle uscite da casa per l'emergenza coronavirus e la città assume un aspetto insolito, quasi spettrale.



Anche il centro storico, che in un normale sabato vedrebbe il classico passeggio, bar affollati, visita ai negozi, in questo sabato che normale purtroppo non è assume una dimensione insolita, senza persone.

