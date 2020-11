RIETI - Coronavirus: novantasei nuovi contagi e un decesso di un uomo di 100 anni: è anche la centesima vittima dall'inizio della pandemia

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 96 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (45) – Amatrice (1) – Antrodoco (2) – Borgorose (1) – Cantalice (7) – Casaprota (2) - Castel S. Angelo (2) – Caste Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (6) – Contigliano (2) - Fara in Sabina (1) – Forano (1) - Greccio (1) – Leonessa (2) – Monteleone Sabino (1) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Catino (1) - Poggio Mirteto (6) - Poggio Moiano (7) – Poggio Nativo (1) – Scandriglia (1) – Tarano (2) - Toffia (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 201.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 55.

Numero tamponi eseguiti: 425.

Si registrano 59 nuovi guariti: (20) Rieti – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) - Borgorose (5) – Cantalice (3) – Castel Sant'Angelo (2) - Cittaducale (3) – Collalto Sabino (2) - Contigliano (1) – Fara in Sabina (8) – Orvinio (1) – Paganico Sabino (1) - Pescorocchiano (1) - Poggio Mirteto (5) – Posta (1) - Stimigliano (2) – Torri in Sabina (1) - Torricella in Sabina (1).

Si registrano 1 decesso: un uomo di 100 anni (ricoverato a Terapia Intensiva di Rieti). Il paziente era affetto da gravi patologie.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1398.

