Fara Sabina, coronavirus: morta la storica farmacista di Coltodino mamma dell'assessore Corradini

RIETI - Ancora una vittima da Coronavirus in Bassa Sabina. Nel pomeriggio del 21 novembre è morta per Covid, la signora Cecilia storica titolare della farmacia Farense di Coltodino e mamma dell’assessore comunale di Fara Sabina, Giacomo Corradini. La donna, 70enne, tre settimane fa ha iniziato la sua battaglia contro il Covid-19. Sin da subito le condizioni sono apparse serie tanto da rendere necessario il ricovero in una struttura ospedaliera dove nel pomeriggio di sabato è deceduta. Lascia il marito Carlo e i figli Giacomo, Cristina e Valerio. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità farense dove Cecilia era conosciutissima e molto stimata.

Ultimo aggiornamento: 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA