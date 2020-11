RIETI - Dal primo caso di positività al Covid-19, registrato a marzo a Fara Sabina, a oggi sono stati centinaia i casi di positivi al Coronavirus nel Reatino. Nella mappa dei Comuni però, per quanto i contagi possano aver interessato la maggior parte delle realtà della provincia, si scopre ad oggi che ci sono 6 comuni sui 73 che non hanno fatto registrare nessun caso. Un pò meno del 10 per cento del totale della municipalità reatine è dunque Covid-free. Si tratta di Collegiove, Marcetelli, Micigliano, Pozzaglia Sabina, Turania e Vacone. Tutti Comuni piccoli, dove non per questo il rischio è minore.

Il sindaco di Pozzaglia, Bruno Colio, spiega il perché. «Abbiamo fatto avvisi e raccomandazioni in maniera ossessionante – dice il primo cittadino - distribuito mascherine inizialmente pagandole anche care, provveduto ove possibile alla spesa per gli anziani. Tutto questo però a volte può non bastare. Un fattore di rischio per i paesi come il nostro con gente anziana e pieni di seconde case è anche il pendolarismo turistico, specie nei fine settimana. Debbo dire che siamo stati anche fortunati finora oltre che rispettosi delle regole». Fatti gli scongiuri il sindaco ricorda con un sorriso che Pozzaglia è comunque il paese di origine di Sant’Agostina, patrona degli infermieri «magari ci ha aiutato».

Covid free anche i due comuni più piccoli del Reatino, Marcetelli come conferma il sindaco Daniele Raimondi e Micigliano. Da Turania il primo cittadino Roberto Proietti elenca le iniziative messe in atto «dalle mascherine distribuite a tutti – spiega Proietti - al disinfettare l’intero paese, ove possibile abbiamo provveduto noi a consegnare i generi alimentari nelle case delle persone anziane, fino agli annunci continui con l’invito al rispetto delle regole. Non so se siamo stati fortunati o bravi finora, ma si deve continuare così tenendo alta l’attenzione».

Il sindaco di Collegiove Domenico Manzocchi conferma che nel suo paese la gente è stata ligia al dovere e all’osservanza delle regole. «Non posso dire nulla - dice il sindaco - l’osservanza delle regole c’è stata, poi ovviamente sappiamo che può non bastare e si deve essere anche fortunati, magari lo saremo stati, ma l’invito è quello di non abbassare la guardia proprio perché non abbiamo avuto casi, bisogna continuare così».

Da Vacone fanno eco le parole del sindaco Marino Capanna. «Annunci continui - dice Capanna - inviti alla popolazione specie la più anziana ad osservare le disposizioni. Debbo dire che in paese non ho registrato in questi mesi situazioni di inosservanza delle regole o insofferenza nel rispettare norme e restrizioni. Invito comunque a non abbassare la soglia di attenzione proprio ora perché non possiamo permettercelo. Le cose sono andate bene finora facciamo in modo vadano così anche per il futuro»

