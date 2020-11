RIETI - Coronavirus: altri 169 contagi e un nuovo decesso in ospedale. Ma ci sono anche 144 guariti.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 169 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti(65) – Amatrice(5) – Antrodoco(1) – Belmonte in Sabina(1) – Borbona(2) – Borgorose(7) – Cantalice(5) – Casaprota(1) – Castel di Tora(1) – Castel Sant'Angelo(1) – Castel Nuovo di Farfa(2) – Cittaducale(8) – Colli sul Velino(3) – Contigliano(1) – Fara in Sabina(11) - Forano(1) – Greccio(1) – Magliano Sabina(7) - Monteleone Sabino(2) – Morro Reatino(2) – Orvinio(6) –Pescorocchiano(7) - Poggio Bustone(4) – Poggio Mirteto(7) – Poggio Moiano(5) – Poggio Nativo(5) – Poggio San Lorenzo(1) – Rivodutri(2) - Torri in Sabina(2) – Torricella in Sabina(3).

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus, iniziano a mancare le bombole di ossigeno per i malati... RIETI Coronavirus: contagi senza fine, 198 in un giorno e ci sono quattro... RIETI Coronavirus, allestite 4 tensostrutture al de Lellis e al pass di...

Contatti in sorveglianza domiciliare: 335.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 20.

Si registrano 144 nuovi guariti: (62) Rieti – (2) Antrodoco - (2) Borbona – (6) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (6) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Colle di Tora – (2) Collevecchio – (1) Concerviano – (1) Configni – (9) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (5) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (4) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (6) Poggio Mirteto – (6) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Stimigliano – (1) Toffia – (8) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Si registra 1 decesso: si tratta di un uomo di 75 anni ricoverato presso reparto di Rieti. Il paziente era affetto da comorbilità.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1530.

© RIPRODUZIONE RISERVATA