RIETI - Coronavirus: contagi senza fine, 198 in un giorno e ci sono quattro decessi. I guariti sono 147.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 198 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: 65 - Amatrice:3 - Antrodoco: 1 - Borgorose :10 - Cantalice: 7 - Casaprota: 2 - Castel Sant'Angelo: 1 - Castel Nuovo di Farfa: 5 - Cantalice: 6 - Collevecchio: 2 - Colli sul Velino: 2 - Contigliano: 9 - Cottanello: 1 - Fara in Sabina: 10 - Fiamignano: 6 - Forano: 1 - Greccio: 1 - Leonessa: 1 - Magliano Sabina: 2 - Monteleone Sabino: 6 - Montopoli in Sabina: 3 - Morro Reatino: 2 - Orvinio: 2 - Pescorocchiano: 2 - Petrella Salto: 1 - Poggio Bustone: 3 - Poggio Mirteto: 6 - Poggio Moiano: 4 - Poggio Nativo: 7 - Poggio San Lorenzo: 2 - Rivodutri: 6 - Roccantica: 1 - Scandriglia: 10 - Tarano :6 - Toffia: 1 - Torricella in Sabina: 1.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 292.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 65.

Guariti, totale 147, sono 50 Rieti. 1 Amatrice. 3 Antrodoco. 1 Borbona. 3 Borgo Velino. 4 Borgorose. 2 Cantalice. 4 Cantalupo in Sabina. 2 Casperia. 5 Cittaducale. 1 Colle di Tora. 15 Concerviano. 2 Configni. 3 Contigliano. 2 Fara in Sabina. 5 Fiamignano. 1 Forano. 3 Greccio. 1 Labro. 2 Magliano Sabina. 1 Monte S. Giovanni. 3 Monteleone Sabino. 2 Montopoli in Sabina. 1 Morro Reatino. 2 Pescorocchiano. 2 Petrella Salto. 2 Poggio Bustone. 7 Poggio Mirteto. 2 Poggio Moiano. 1 Poggio Nativo. 1 Poggio S. Lorenzo. 1 Rivodutri. 1 Rocca Sinibalda. 1 Roma. 2 Stimigliano. 2 Toffia. 3 Torri in Sabina. 3 Torricella in Sabina.

Si registrano 4 decessi: due donne di 80 e 57 anni e due uomini di 98 e 74 anni ricoverati presso l'Unità di Terapia Intensiva di Rieti. Erano affetti da comorbilità.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1506.

Ad oggi sono stati eseguiti in modalità drive-in 17.581 tamponi molecolari.

