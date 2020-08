Coronavirus: quattro nuovi contagi. Sono tutti rientri dalle vacanze in Sardegna: tre sono di Forano

RIETI - Coronavirus: quattro nuovi positivi all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore. I positivi in provincia salgono a 43. Sono tutti rientri dalle vacanze in Sardegna. Si tratta di una donna di 28 anni residente a Cittaducale, di rientro dalla Sardegna, una donna di 51 anni residente a Forano, di rientro dalla Sardegna, una ragazza di 17 anni residente a Forano, di rientro dalla Sardegna, un ragazzo di 15 anni residente a Forano, di rientro dalla Sardegna.



180 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



26 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registra 1 guarito: si tratta di un uomo di 59 anni residente/domiciliato a Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 43



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 125 tamponi, di cui 39 di cittadini di rientro dalle “zone a rischio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA