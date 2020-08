Coronavirus: boom di positivi, sono sette e cinque di rientro dalla Sardegna

RIETI - Coronavirus: boom di nuovi positivi, sette in totale. Cinque di rientro dalle vacanze dalle Sardegna, uno legato al focolaio del Divino Amore e uno ad Amatrice. Il totale dei positivi salgono a 38. C'è anche un guarito, un bambino di 8 anni.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Una donna di 77 anni cluster Istituto Divino amore residente a Rieti; una donna di 25 anni residente a Cittaducale di rientro dalla Sardegna; un uomo di 27 anni residente a Pescorocchiano di rientro dalla Sardegna; ragazzo di 13 anni residente a Forano di rientro dalla Sardegna; ragazzo di 11 anni residente a Forano di rientro dalla Sardegna; donna di 46 anni residente a Toffia di rientro dalla Sardegna; donna di 50 anni residente a Amatrice, contatto positivo Roma.



Totale positivi in provincia di Rieti: 38



162 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



5 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registra un guarito: si tratta di un bambino di 8 anni.



L'appello. “La curva epidemiologica in questo particolare momento è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Prosegue, con l’esecuzione dei tamponi, l’attività di testing e tracciamento: la situazione è fortemente monitorata dal personale sanitario Asl Rieti. Nelle ultime 24 ore eseguiti ulteriori 100 tamponi presso il drive-in in via del Terminillo, 42. E’ necessario non abbassare la guardia e rispettare scrupolosamente le misure sanitarie emanate per evitare un ulteriore innalzamento della curva epidemiologica.

Grazie al grande lavoro dei sanitari del servizio di Igiene pubblica e del servizio di assistenza proattiva infermieristica Api che da mesi, oramai, stanno garantendo, con una costante e delicata attività di prevenzione e contenimento del virus, la salute pubblica nella provincia di Rieti. Un’attività che è molto apprezzata dai cittadini, che si recano presso il drive-in aziendale e nelle ultime settimane, dei tanti viaggiatori di rientro dalle cosiddette zone a rischio, che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di affetto per i nostri operatori. Grazie ai medici, tecnici e al personale infermieristico in prima linea”.



