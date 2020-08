Coronavirus, quattro nuovi contagi, tre sono di rientro dalle vacanze: uno dalla Grecia, uno dalla Sardegna e uno da Riva del Garda

RIETI - Coronavirus: quattro nuovi positivi tra Rieti e provincia, tre di rientro dalle vacanze, uno dalla Grecia, uno dalla Sardegna e uno da Riva del Garda. Il totale dei positivi in provincia è di 40 anni.

Ma ecco il bollettibvo della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 47 anni residente a Rieti, di rientro dalla Grecia, un uomo di 55 anni residente a Poggio Mirteto, di rientro dalla Sardegna, un uomo di 68 anni residente a Castel Nuovo di Farfa, link Divino amore, una donna di 26 anni residente a Montopoli in Sabina, di rientro da Riva del Garda.



Sono 187 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. 0 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 2 guariti: si tratta di una donna di 34 anni e di un uomo di 71 residente/domiciliati a Rieti. Il totale positivi in provincia di Rieti: 40



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 123 tamponi, di cui 49 di cittadini di rientro dalle “zone a rischio”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA