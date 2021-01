Coronavirus: i nuovi contagi scendono a 10 come non avveniva da agosto. I guariti sono 27, ma i decessi sono due

RIETI - Coronavirus: i nuovi positivi scendono a 10 (come lo scorso 5 agosto) e ci sono 27 guariti. Ma ci sono, purtroppo, due decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (6) – Borgorose (1) – Cittaducale (1) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (1).

Si registrano 27 nuovi guariti: (10) Rieti – (3) Antrodoco – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 50. Numero totale tamponi: 43.994.

Si registrano due decessi: un uomo di 63 anni (struttura ospedaliera Roma), una donna 99 anni (proprio domicilio).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 902.

