Coronavirus, prima positività al Rocci a una settimana dal ritorno in presenza: alunni e docenti in quarantena

RIETI - Dopo una settimana dalla ripresa in presenza delle lezioni per gli istituti superiori, avvenuta il 18 gennaio, arriva la prima positività al Covid-19 nel polo didattico di Passo Corese.

Si tratta di un'alunna che frequenta una classe del liceo linguistico "Lorenzo Rocci". Gli studenti e i docenti che sono entrati in contatto con lei (assente da qualche giorno) sono stati prontamente posti in quarantena e per loro è stata attivata, da oggi 25 gennaio, la didattica a distanza.

