Coronavirus: contagi ancora in aumento, 52 positivi contro 36 guariti

RIETI - Coronavirus: altri 52 positivi contro 36 guariti. ma non ci sono decessi. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 52 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (26) – Cantalice (1) - Cittaducale (4) – Contigliano (1) - Fara in Sabina (2) – Forano (3) – Longone Sabino (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Poggio S. Lorenzo (3) – Toffia (1) - Torri in Sabina (2) - Torricella in Sabina (2).

Si registrano 36 nuovi guariti: (19) Rieti – (1) Cantalice - (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota - (4) Fara in Sabina - (1) Magliano Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina - (1) Poggio Bustone – (1) Poggio S. Lorenzo – (4) Scandriglia – (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 360 con il numero totale dei tamponi che è di 39.594.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti sale a 1094.

