Positive due maestre dell'elementare di Corvaro, in isolamento tutti gli alunni. Calisse chiude il plesso fino a che non si conosceranno gli esiti dei tamponi

Coronavirus: positive due maestre della scuola elementare di Corvaro, non residenti a Borgorose. Ne ha dato notizia il sindaco e presidente della Provincia, Mariano Calisse tramite il suo prifilo facebook. Calisse ha deciso di chiudere il plesso di Corvaro fin quando non arriveranno gli esiti dei tamponi.

«La Asl - scrive Calisse - mi ha comunicato che due maestre (non residenti nel nostro comune) della classe 4b/b1 della scuola primaria (elementare) di Corvaro sono positive al Covid-19. Le due docenti non hanno avuto contatti diretti esterni alla classe 4b/b1 e già dal 14 non frequentano l’istituto.

Tutti gli studenti della classe sono in isolamento e faranno i tamponi sabato. Per estrema cautela chiuderò tutto il plesso della primaria di Corvaro fin quando non arriveranno le risposte e nel frattempo sanificheremo tutto l’edificio. Sto seguendo la situazione in modo diretto e vi terrò aggiornati».

