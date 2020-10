Coronavirus: alunna della media di Passo Corese positiva. Classe in autoisolamento su consiglio del sindaco

RIETI - Alunna positiva alla scuola media “Orazio” di Passo Corese, che fa parte dell’istituto comprensivo di Fara Sabina. La studentessa che frequenta una delle classi seconde della media è assente da otto giorni e nella mattinata del 21 ottobre ha ricevuto la comunicazione della Asl circa la positività del tampone.

Prontamente la famiglia ha avvertito la scuola e i genitori della classe frequentata dalla figlia. Sebbene il fatto che la studentessa sia stata assente per più di una settimana riduca le possibilità di contagio, inevitabilmente la notizia ha generato grande preoccupazione tra mamme e papà degli altri alunni che hanno chiesto pareri a pediatri e cercato contatti con le istituzioni.

Dalla Asl non sono arrivate comunicazioni ufficiali su comportamenti da adottare così i genitori, da quanto si è appreso, attraverso i propri rappresentanti, sono riusciti a contattare il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo che avrebbe consigliato loro di tenere i propri figli in autoisolamento volontario da giovedì 22 a domenica 25 ottobre. Così faranno fino a quando la Asl di Rieti non si pronuncerà e stabilirà se esistono i presupposti per l’isolamento e se i ragazzi della classe dovranno essere sottoposti a tampone.

