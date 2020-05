RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si registrano 3 nuovi soggetti positivo al test Covid 19. 1 soggetto è residente/domiciliato nel comune di Rieti e attualmente ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, 1 soggetto è domiciliato, presso le Figlie della provvidenza nel comune di Montopoli in Sabina, 1 soggetto è domiciliato presso la Comunità San Giovanni Evangelista nel comune di Monte San Giovanni in sabina. Si specifica che entrambi i soggetti sono stati isolati e attivato il trasferimento presso strutture Covid. Tutti gli altri ospiti e gli operatori sono risultati negativi al test Covid 19.



27 i soggetti in sorveglianza domiciliare, di questi 21 sono asintomatici e 6 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. Sono invece 4 soggetti sono usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Si registrano 14 nuovi guariti: 1 soggetto della Casa di riposo Villa Arzilla, 1 della casa di riposo ALCIM, 2 residenti/domiciliati nel comune di Contigliano, 1 residente/domiciliato nel comune di Forano, 1 residente/domiciliato nel comune di Stimigliano, 2 della Casa di riposo Malù, 1 residente/domiciliato nel comune di Rieti, 1 della Casa di riposo Villa Mara, 2 della Casa di riposo Villa Aurora, 1 della Casa di riposo S. Lucia, 1 residente/domiciliato nel comune di Antrodoco. Il totale dei guariti sale pertanto a 190.



In provincia di Rieti i soggetti positivi al test Covid 19 scendono a 218.



L'allarme. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini di fare massima attenzione e continuare a rispettare le regole per non vanificare gli sforzi fatti finora. Restano essenziali le misure di sicurezza e prevenzione adottate sulla popolazione, a cominciare dal distanziamento sociale e dall’utilizzo delle mascherine e tutte le misure adottate in questi due mesi dall’Azienda Sanitaria Locale e dall’Unità di Crisi aziendale presso l’Ospedale e sul territorio. Confidiamo ancora una volta sulla collaborazione di tutti i cittadini che in queste settimane hanno dimostrato responsabilità attraverso comportamenti adeguati a prevenire l’espandersi della pandemia.



