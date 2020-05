RIETI - I big dell'atletica reatina si sono ritrovati questa mattina, 6 maggio, al Guidobaldi per la ripresa degli allenamenti nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dpcm. Sotto un sole di tarda primavera Davide Re, Matteo Galvan, Maria Enrica Spacca, Andrew Howe, Maria Benedicta Chigbolu e Giorgio Trevisani hanno effettuato la seduta agli ordini dell'allenatrice Maria Chiara Milardi. A salutarli Roberto Donati, ex azzurro e consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti.



Un doppio sentimento pervade gli atleti: da una parte la gioia di poter respirare di nuovo l'aria del Guidobaldi e di poter ritrovare la condizione fisica, dall'altra l'incertezza sul calendario delle gare. Con gli Europei di Parigi rinviati al 2021, non ci sono obiettivi internazionali per gli azzurri reatini nel corso del 2020. Potranno gareggiare solo in alcuni meeting e a livello nazionale, ma un calendario certo ancora non c'è.

Dal punto di vista organizzativo il Guidobaldi potrebbe riaprire le porte a metà luglio per i Tricolori Allievi, programmati per giugno e slittati di un mese. Ma anche per questo evento il condizionale è d'obbligo e potrebbe esserci un ulteriore slittamento. Attesa mista ad ansia anche per gli Europei Under 18 di Rieti: slitteranno al 2021 o addirittura oltre? Si attendono notizie dalla Federazie Europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA