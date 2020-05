RIETI - La Fase 2 dell’emergenza coronavirus è ufficialmente cominciata da qualche giorno e molte aziende hanno riaperto, così come molte sono pronte a riaprire. Ve ne sono altre, invece, che hanno continuato a lavorare anche nel periodo di lockdown in quanto aziende di servizio pubblico, come ad esempio la Sabina Simic, attività della famiglia Micangeli nel quale è socio Ernesto Micangeli, giovane imprenditore reatino classe ’87 ed attaccante della formazione di Seconda categoria del Piazza Tevere, ma che ha anche un passato nelle giovanili del Rieti.



Micangeli, negli ultimi 2 mesi il nostro Paese è stato messo a dura prova dal Covid-19. Come ha vissuto questo periodo?

«Non pensavo, nel 2020, di poter vivere un momento così surreale e drammatico sia a livello personale sia a livello globale. Sto vivendo questo periodo con grande apprensione verso le persone a me care, in primis per i miei nonni, che vivono soli e in questo momento mi è impossibile raggiungerli».



Lei è un giovane imprenditore. In cosa consiste il suo lavoro e come è cambiato il suo modo di lavorare durante quest’emergenza?

«Sono socio con mia sorella nell’attività di famiglia, la “Sabina Simic”, che vanta 35 anni di servizio grazie a mio padre, il titolare. Ci occupiamo di progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali, lavoriamo con gli enti pubblici, nello specifico nel settore della pubblica illuminazione. Il nostro modo di lavorare per adesso non ha avuto cambiamenti a livello operativo se non attuando le varie procedure imposte dal governo».



Ovviamente, la sua azienda non si è fermata. Avete svolto il vostro lavoro anche in situazioni critiche?

«Sì, siamo intervenuti con i miei dipendenti anche in zone rosse come nel comune di Nerola, svolgendo manutenzione ordinaria e straordinaria e mantenendo il funzionamento della pubblica illuminazione regolare ed efficiente. Abbiamo mantenuto il servizio sempre attivo con tutti gli enti dove abbiamo contratti di manutenzione; anche con Aps siamo intervenuti presso gli impianti di depurazione acque reflue e stazioni di pompaggio acquedotti situati nelle zone rosse, ovvero nei comuni di Nerola e Contigliano».



Il 4 maggio è iniziata la “Fase 2”. Come ripartirà, secondo lei, il nostro Paese? E la nostra provincia?

«Sono un giovane imprenditore, come tanti giovani imprenditori…dobbiamo avere una visione positiva sul nostro futuro e sulla nostra ripresa come Paese. Certo, l’aspetto economico non è da sottovalutare: c’è stato un blackout importante…vedo i miei amici, che hanno attività commerciali in diversi settori, pronti a ripartire con nuove soluzioni per promuovere il loro lavoro. Credo che ripartiremo solo se ci sarà coscienza da parte di ognuno di noi nel seguire le regole imposte dal governo».



Passiamo ora al calcio. Più di un mese fa si giocava: quanto le manca? Si sta allenando lo stesso a casa?

«Il calcio giocato mi manca molto, ma più di tutto mi manca tardare quei 5 minuti agli allenamenti e trovare negli spogliatoi tutti miei compagni pronti a scherzare tutti insieme e iniziare gli allenamenti, per concludere poi con la solita cena di squadra. Allenamenti a casa? Sì, con forchetta e coltello!».



Il Piazza Tevere, in questa stagione, stava lottando per una posizione del podio. Ora, invece, è tutto fermo da quasi 2 mesi…

«Beh, penso che le altre nostre avversarie siano stati fortunate, perché eravamo pronti per il finale di stagione, a ribaltare ogni pronostico. Siamo un grande gruppo e una grande famiglia!».



Infine, cosa succederà secondo lei con i campionati dilettantistici e non? Si tornerà a giocare?

«No, non per questa stagione. Credo sia giusto congelare ogni campionato con le stesse squadre, dalla Serie A ai campionati minori e amatoriali, per poi ripartire già dalla prossima stagione con nuovi obiettivi da rincorrere!».

