RIETI - Come era già successo con il ragazza di Torri che via social aveva annunciato di essere stato trovato positivo al Covid 19, anche a Poggio Mirteto, dove si registra il secondo caso di positività al Coronavirus dopo quello reso noto ieri, l'annuncio arriva via facebook e riguarda uno dei soci dell'attività che peraltro è chiusa dal 10 marzo scorso.A postare la notizia è il Team della caffetteria "Om Roastery" (nella foto l'interno della caffetteria) che scrive: "Ci dispiace confermare il tampone positivo al corona virus eseguito a Giovanni Perni e di cui le risposte sono appena state date. Vogliamo quindi ulteriormente spronare tutte le persone, particolarmente quelle venute in caffetteria negli ultimi giorni prima della chiusura (fatta il 10 marzo), a restare a casa. Non uscire neanche per la spesa. Ciò fino al 24 marzo (nel caso in cui abbiate avuto contatto con Giovanni il 10 Marzo).Speriamo di poter tornare presto a bere un buon caffe. Aiutiamoci, restiamo in casa, siamo onesti con noi stessi facciamo attività positive per mente e corpo e beviamo buon caffe".Il sindaco Giancarlo Micarelli, precedentemnente informato, ha preso atto e annuncia un comunicato stampa per il primo pomeriggio di oggi.