Ultimo aggiornamento: 09:59

RIETI - Il derby tutto reatino tra Cantalice e Bf Sport continua a essere protagonista in Promozione. Le due compagini si sfideranno domani, mercoledì 16 ottobre, alle 15:30 al campo “Gentile Oreste” di Grotti per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia. I due club si ritrovano dopo un mese dalla loro ultima sfida da cui ne era uscita vincitrice il Cantalice (0-1). Ora dopo sei giornate si trovano entrambe a 9 punti in classifica.Per la formazione giallonera indisponibili Salvi per problemi burocratici, Priolo che, dopo un brutto infortunio, è tornato ad allenarsi con la squadra, probabilmente Monaco per lavoro e Gianluca Fabiani che al momento resta dietro la scrivania ma potrebbe farsi trovare pronto.Anche tra le fila biancorosse numerosi gli assenti tra infortuni e impegni lavorativi. Non parteciperanno al match Beccarini, Franck Cedric, Santarelli, Panitti e in forse Rossi.Le parole del tecnico Costantino Fabiani: «Sicuramente dovrò osservare i ragazzi in allenamento e valutare chi potrà disputare la partita, domenica abbiamo faticato molto. Personalmente ci tengo molto alla Coppa e avendo una rosa importante potrò dare spazio a tutti, soprattutto ai giovani. Voglio fare bene, sono poche gare e vincendo questo torneo è possibile salire in Eccellenza, ho avuto già il piacere di vincerla molti anni fa con il Centro Italia. Domani sarà un derby difficile».Mister Simone Patacchiola: «Domani faremo la nostra gara, sempre con lo scopo di fare bene e di riscattare la brutta partita disputata domenica scorsa».Passo Corese invece giocherà alle 15:30 sul campo del Riano. Match ostico, i coresini vengono fuori da un brutto momento in campionato, il Riano occupa le prime posizioni in classifica. Una vittoria in Coppa potrebbe portare il giusto umore per le prossime gare, anche se non sarà facile espugnare il campo del Riano, che in campionato ha sconfitto i sabini per 2-0.