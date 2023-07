Contigliano Sport Village: proseguono i quarti nel futsal, semifinali del padel, finalissima del beach volley. Foto

RIETI- Le fasi finali del Contigliano Sport Village richiamano una numerosa cornice di pubblico in tutti gli sport. Da questa sera nel calcio a 5 è prevista la seconda giornata dei quarti, nel Beach la finalissima mentre nel Padel le semifinali.

I risultati di mercoledì 12 luglio

Calcio a 5

Ore 21:00 Serva di Nessuno Vs Hypeornot 10-5

Ore 22:00 Tiger Vs Black Pearl Bar 6-4

Beach Volley

21:30 4 Santi in padella Vs Questo 6 0-2

22:30 I bimbi di Aury Vs TFSL 0-2

Padel

21.00 Renzi Donati vs Pizzoli lacoboni 2-0

21.45 Agabiti Orlando vs Franciosi Paris 0-2

22.30 Marinetti Savelli vs Fanelli Lancia 2-0

Il programma di giovedì 13 luglio

Calcio a 5

Ore 21:00 Muppet Vs I croccanti

Ore 22:00 Gli amici del Sign. Bruno Vs Gli amici del Torro

Beach Volley

Ore 21:00 TFSL vs Questo 6

Padel

Ore 21:00 Puglielli.Orlando vs Coletti.Aguzzi

Ore 21:45 Savelli.Marinetti Vs Franciosi.Paris