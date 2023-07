Contigliano Sport Village, tutto pronto per i quarti del calcio a 5 e per le semifinali di padel e beach volley. Foto

RIETI - Il Contigliano Sport Village si appresta a disputare le fase finali anche sul calcio a 5, questa sera i quarti. Beach e Padel alle semifinali.

I risultati di martedì 11 luglio

Calcio a 5

Ore 20:00 Garpez vs Black Pearl Bar 9-4

Ore 21.00 Gli amici del Sig Bruno vs I Croccanti 5-5

Ore 22.00 Tigers vs Succhiapulli 23-1

Ore 23.00 Gli Amici di Torro vs L'Arte di Apicius 6-5

Beach Volley

Ore 21:30 4 santi in padella Vs ECG Team 2-0

Ore 22:30 i bimbi di Aury Vs I non lo so 2-0

Padel

20.30 Marchetti Meloni vs Manzari Scortichini 0-2

Ore 21:15 Puglielli.Orlando Vs Havelarts 2-0

Il programma di mercoledì 12

Beach Volley

21:30 4 Santi in padella Vs Questo 6

22:30 I bimbi di Aury Vs TFSL

Padel

21.00 Renzi Donati vs Pizzoli lacoboni

21.45 Agabiti Orlando vs Franciosi Paris

22.30 Marinetti Savelli vs Fanelli Lancia