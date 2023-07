Contigliano Sport Village, rush finale: assegnato il titolo over del padel, stasera altro titolo in palio e semifinale futsal

RIETI - Il Contigliano Sport Village sta per giungere al termine, questa sera l’altra semifinale nel calcio a 5. Nel padel la coppia Renzi-Donati vince la finale over, questa sera la finale under.

I risultati di venerdì 14 luglio

Calcio a 5

Ore 21:30 Serva di Nessuno Vs I croccanti 1-6

Padel

Ore 21:00 Puglielli.Orlando vs Coletti.Aguzzi 2-0

Ore 21:45 Savelli.Marinetti Vs Franciosi.Paris 2-0

Ore 22:30 Renzi-Donati Vs Manzari-Scortichini 2-0 (finale over)

Il programma di sabato 15 luglio

Calcio a 5

Ore 21:30 Tigers Vs Gli amici del Sign. Bruno

Padel

Ore 22:00 Puglielli.Orlando Vs Savelli.Marinetti (finale under)