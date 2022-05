Venerdì 6 Maggio 2022, 00:10

RIETI - Accanto a Decathlon, nella sede ex Emmezeta, arriverà anche Mediaworld. Per ora la certezza sui marchi che apriranno nella rinnovata struttura di Santa Rufina di Cittaducale che ha ospitato uno dei primi centri commerciali della provincia è solo su questi due colossi, leader rispettivamente nei settori sportivo ed elettronico. Ma accanto a questi, come conferma chi sta seguendo la vicenda, tutti i negozi saranno occupati da marchi famosi e, tra questi sembrerebbe esserci anche Tezenis. Confermata, inoltre, la riapertura dell’attuale store Conforama.

In questi giorni è partita la conferenza dei servizi, l’iter amministrativo che porterà all’approvazione del progetto di ristrutturazione del grosso insediamento che, al termine dei lavori, assumerà tutto un nuovo aspetto, con vetrine e ingressi tutti lungo la facciata, perdendo quindi la più classica e attuale caratteristica dell’impianto tipico del centro commerciale, con un unico ingresso principale e tanti negozi interni. Parallelamente, l’attuale proprietà di è messa in moto per liberare gli spazi. E i reatini non si stanno facendo scappare l’occasione.

L'assalto. Sono giorni che i clienti affollano il negozio Conforama per la caccia all’offerta più vantaggiosa. Un vero e proprio fiume di persone, con un parcheggio che non si ricordava così pieno da almeno dieci anni e file alle casse di oltre un’ora. Stanchi, ma comunque sereni si dicono i dipendenti di Conforama che, nonostante questi giorni di fuoco e i turni di lavoro che si sono conclusi anche alle 23 per smaltire le file alle casse e chiudere i conti di giornata, hanno già ricevuto rassicurazioni dalla proprietà e dai sindacati rispetto al mantenimento del posto di lavoro.

Lo stop. La conclusione dell’iter burocratico è prevista per l’estate e subito si partirà con i lavori. La chiusura del centro è prevista per giugno ed è per questo che la svendita è già partita al fine di liberare i magazzini. La riapertura della nuova realtà, invece, è prevista per dicembre 2022. In tutto saranno duecento le figure impegnate nelle diverse attività commerciali.