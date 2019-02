© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Chi pensava che all’interno dei centri commerciali si potesse stare sicuri, al riparo dal forte vento che da questa notte imperversa sul reatino, si sbagliava di grosso. A Conforama se l’è vista davvero brutta l’uomo che per un pelo ha evitato che un pesante vetro, caduto dal lucernaio del centro, gli finisse addosso.E' accaduto tutto poco prima delle 14, nel reparto mobili. Per l’acquirente solo tanto spavento e la consapevolezza che sarebbe potuta finire molto peggio, visto che il vetro, di quelli spessi e con la retina di ferro all’interno, gli è caduto ad una decina di metri di distanza.Alle 14 il neodirettore di Conforama ha comunicato ai dipendenti di tornare a casa per motivi di sicurezza. In altre zone del centro commerciale è volato il controsoffitto e non è escluso che ci possano essere altri vetri pericolanti. Anche una delle porte d’ingresso è finita in frantumi.Il centro è stato chiuso nel pomeriggio, con i capi reparto rimasti a controllare la situazione. Se non ci saranno ulteriori danni dovrebbe riaprire domani.