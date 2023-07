Commemorazione in tribunale per Ugo Paolillo, l'ex procuratore deceduto in un incidente aereo

RIETI - Commemorazione nell'aula penale Caperna del tribunale di Rieti di Ugo Paolillo, l'ex procuratrore della repubblica deceduto in un incidente aereo avvenuto lunedì nei pressi dell'aeroporto Ciuffelli. All'iniziativa promossa dal Consiglio dell'ordine forense all'indomani dei funerali, celebrati in un hangar dell'aeroporto, hanno partecipato avvocati, dipendenti del palazzo di giustizia, amici e, in rappresentanza dei magistrati, i giudici onorari Loredana Giannitti e Massimiliano Auriemma, mentre il presidente del tribunale Pierfrancesco de Angelis aveva preso parte insieme alla procuratrice Lina Cusano, alle esequie. Un messaggio di ringraziamento è stato poi inviato dai figli del magistrato al Consiglio dell'ordine.

E' toccato al presidente degli avvocati, Attilio Ferri, spiegare che «i motivi di questa iniziativa trovano fondamento in un generale sentimento che ha pervaso l'avvocatura reatina e sabina per la scomparsa del dottor Paolillo e di cui il consiglio si è voluto fare portavoce con un momento di ricordo he è di per sé eccezionale in quanto, di solito, lo riserviamo ai nostri colleghi scomparsi.

La figura di Paolillo è sicuramente una figura carismatica e dico questo soprattutto per la rara intelligenza e altrettanto rara capacità di comprendere il problema, di cui era dotato, che lo portavano come pochi all'individuazione della soluzione al problema stesso. Un approccio alla soluzione niente affatto dogmatico - ha aggiunto - ma votato all'essenzialità, e chi ha avuto modo di collaborare con lui ha potuto apprezzare questo suo comportamento».

Un ricordo della figura dello scomparso condiviso anche da coloro che sono cresciuti professionalmente negli anni in cui Ugo Paolillo è stato in servizio in tribunale, dapprima come pretore, poi come consigliere dirigente, presidente di sezione e infine presidente vicario.