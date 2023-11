Commemorati i caduti delle Fiamme Gialle

RIETI - Nella mattinata odierna, in occasione della commemorazione dei defunti, la Guardia di Finanza, nel corso di una breve cerimonia svoltasi all’interno del cimitero comunale, ha ricordato i Caduti in servizio e in congedo del Corpo.

Alla presenza del Prefetto Gennaro Capo e del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, nonché di una rappresentanza del personale in servizio e della Sezione Reatina dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, rappresentata dal Presidente, Brigadiere Capo in congedo Pasquale D’Ambrosio, è stata deposta una corona di alloro alla base del Monumento ai Caduti.

Alla cerimonia è seguito un momento di raccoglimento e preghiera, a cura di Don Giovanni Franchi, nel ricordo delle Fiamme Gialle scomparse.