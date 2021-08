Domenica 22 Agosto 2021, 21:42 - Ultimo aggiornamento: 21:44

RIETI - Un week end tutto sabino a caccia di prodotti tipici per una delle attrici italiane più belle ed amate dal pubblico. Claudia Gerini, in Sabina per lavoro (i rumors parlano di incontri con Carlo Verdone col quale l’attrice romana ha girato diversi film in vista di una nuova produzione) si è lasciata coccolare dalle delizie del ristorante Nuova Fantasia di Poggio Mirteto che ci ha concesso gentilmente le foto.

Cinema e prodotti tipici. La Gerini che era stata altre volte nel paese mirtense ai tempi di alcune passate edizioni della Rassegna Grande Cinema Italiano per il premio Mirto d’Oro, si è intrattenuta con la titolare dell’attività, la signora Laura Vincenti che ha preparato per lei alcune proprie specialità. E’ successo sabato sera e poi ieri, prima di tornare a Roma, Claudia Gerini è tornata al ristorante ancora per salutare la signora Laura, il marito e il figlio ,con la promessa che tornerà.

“E poi un bel giorno – scrive sul proprio profilo social Laura Vincenti a ricordo della bella sorpresa - nel mio ristorante viene a gustare i nostri piatti la mia attrice preferita, Claudia Gerini”.

Insomma una serata con vip nell’estate 2021 a Poggio Mirteto tra degustazioni e prodotti tipici.