Federico Zampaglione: «Con Claudia Gerini, mia figlia e mia moglie abbiamo una bella famiglia allargata: avrei potuto fare un disastro»

Federico Zampaglione sa come difendersi «dai fuffa-guru che vogliono insegnarti la vita». Lo canta in Puntofermo, il nuovo singolo in uscita. A La Repubblica il cantautore tra i fondatori dei Tiromancino ammette che «serve un porto nella tempesta, che sia un libro, un amore, un cane come nel video della canzone» per salvarsi da questo continuo, violento, bombardamento.

La famiglia allargata

E il regista si rifugia «nella famiglia, i miei film, le mie canzoni.

Lì dentro sto bene, mi sento protetto, esce il meglio di me. Ma i punti fermi si costruiscono con sacrifici, perché prima li devi individuare, poi difendere, o svaniscono. E difendere ciò in cui credi ha un prezzo salato». Zampaglione, parlando di musica, confessa a La Repubblica che «spersonalizzarsi, seguire la corrente, è più facile che restare coerente. Un tormentone può farti stare a galla, poi però ti risvegli in panni non tuoi. Mi è capitato di non far uscire brani che “funzionavano”, rischiando lo stallo. Perché il “funzionismo” non è artisticità». A sua figlia Linda, avuta con Claudia Gerini, dice sempre «che il successo non esiste, non ha forma né odore. Come lo hai, lo perdi. Esiste invece la passione, l’impegno».

L'amore con Claudia Gerini

Una fase buia la trascorse anche lui, dopo il grande successo con i Tiromancino. «Mi mancava che non mi mancava più niente. Scappai verso il cinema, ora torno alla musica quando mi va». Intanto il gruppo compie 35 anni. «Sarebbe bello riunire i i musicisti che nel tempo hanno fatto parte del progetto. Chi lo sa. Intanto nel 2025 farò un evento speciale per i 25 anni da La descrizione di un attimo». Il nuovo singolo, Puntofermo, non prelude a un nuovo album di Federico Zampaglione ma a un tour in estate. Ma a riempirlo d'orgoglio è l'uscita nelle sale italiane di The well. Un film in cui ci recita sua figlia Linda. A La Repubblica parla anche di sua madre, la sua ex Claudia Gerini, dell'amore a questa età: «C’è più consapevolezza, più spontaneità. Se non hai capito certi meccanismi, l’amore lo complichi fino a rovinarlo. L’esperienza aiuta».

La moglie

Intanto poco tempo fa è uscita una foto di sua moglie Giglia Marra insieme alla Gerini. «Dietro c’è un mare di lavoro, dolori, milioni di accortezze. Sono donne meravigliose e intelligenti, però io avrei potuto comunque combinare un disastro. Una famiglia allargata, con mia figlia felice: è una delle cose più belle che sono riuscito a realizzare».