Cittaducale, docente positivo. Studenti tornano in dad

Domenica 24 Ottobre 2021, 20:12

RIETI - Un nuovo caso positivo all’Istituto Comprensivo Valle del Velino.

Alla scuola secondaria di primo grado di Cittaducale è risultato positivo al Covid un docente.

Due le classi interessate, una prima e una seconda, poste in quarantena preventiva, per le quali partirà la didattica a distanza. I coordinatori delle classi stanno in questi minuti informando le famiglie.

Domani comincerà la didattica a distanza anche nell’intero plesso della scuola primaria di Santa Rufina, dove la Asl di Rieti ha disposto la quarantena per tutti i collaboratori scolastici, a seguito della positività di uno di loro. Nella frazione di Santa Rufina la scuola primaria resterà chiusa fino al 2 novembre.