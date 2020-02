RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.17 in via Cese, nel territorio comunale, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, con all'interno una donna, che era finita fuori strada, lungo un canale.



Successivamente, grazie all'autogrù, i pompieri sabini hanno riportato l'auto incidentata sulla sede stradale. Sul posto, oltre i vigili urbani per i rilievi stradali, anche una unità mobile del 118 per il trasporto della persona ferita al nosocomio provinciale per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA