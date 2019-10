RIETI - Comune e Asm al lavoro per spostare lo storico capolinea dei bus di piazza Cavour presso il terminal dei mezzi Cotral. L’obiettivo è creare un’area di interscambio a ridosso della stazione Fs. L’area è gestita direttamente dall’Azienda di trasporto regionale e da tempo è in corso una trattativa con Palazzo di città per portarci i bus Asm.



Cotral si sarebbe impegnata anche a fare i lavori necessari. Bisognerà però intervenire su viale Morroni, tra le arterie più congestionate nelle ore di punta e il nuovo capolinea non farebbe altro che intasare l’area.



