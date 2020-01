© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una bella cornice di pubblico ha affollato le stanze dell’antico maniero, il castello Orsino di Montenero Sabino, che sabato scorso ha tenuto a battesimo la prima conferenza sulla campagna estiva di scavi condotta in estate in località Leone sui resti del Santuario della Dea Vacuna. Erano rimasti solo i posti in piedi nel salone principale, gremito di persone, tra amministratori locali, studiosi e semplici appassionati. Il tema trattato, come detto, riguardava gli scavi archeologici svoltisi la passata estate presso la località Leone nel paese Sabino.I relatori, tra cui il professor Aldo Borlenghi dell’Università Lione 2, che ha diretto i lavori di indagine, hanno dato conto di quanto finora rinvenuto e tracciato le linee guida per il futuro. Borlenghi, unitamente all’archeologo Federico Giletti e all’archeologo Alessandro Betori (funzionario della Soprintendenza), ha affermato che l’Università di Lione è assai interessata alla prosecuzione delle ricerche e all’allargamento del campo di indagine a tutta l’area della Sabina. Montenero rappresenta dunque un primo passo, una sorta di prima esperienza da approfondire ed espandere in altri siti limitrofi.«Lo scopo – ha spiegato il consigliere comunale delegato alla Cultura di Montenero, Daniele Farese - non è solo fare luce sul mondo del popolo sabino e sulla dea Vacuna, ma effettuare un’indagine scientifica, di alto contenuto tecnologico, che possa indagare in maniera diacronica tutta l’area della Sabina centrale. La speranza è che si dia seguito a questa prima esperienza e che le realtà locali, amministrative e politiche, possano sostenerla sia dal punto di vista delle risorse necessarie, sia sotto il profilo burocratico – amministrativo».