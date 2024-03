Mistero sull'uovo sodo trovato (10 anni fa) nella tomba di un bambino: il rompicapo che sconvolge gli storici

Quell'uovo misterioso è diventato un autentico rompicapo (irrisolto) per gli storici e gli archeologi della Germania. Dieci anni fa, durante scavi in un paese chiamato Langenpreising nel distretto di Erding, in Baviera, è stata trovata la tomba medievale di un bambino sepolto con un uovo di gallina sodo. Da allora l'interrogativo che è circolato tra gli esperti riguardava il perché in un sepolcro di quel periodo storico e in quella zona vi fosse anche un uovo sodo. Nessuno finora è riuscito a svelare il rebus e fornire risposte definitive riproponendo il quesito ancora senza una ragione accettabile e condivisa. Insomma un arcano. Pochi giorni fa l'Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti, dopo tante ipotesi, ha gettato la spugna ammettendo che l'interrogativo resta aperto: «Quale usanza sia alla base del nostro uovo di gallina non si conosce». Oltre all'uovo sodo gli archeologi nella tomba del piccolo hanno scoperto anche una serie di armi e una cintura tipica del VII secolo fornendo altro materiale per l'arcano.

Di tombe medievali del genere, di bambini con quel tipo di oggetti funerari, in Baviera non sono conosciute.

Ciò che è certo è che l'uovo forse aveva un significato simbolico speciale per i parenti del defunto. Del resto la sua posizione nella zona addominale potrebbe indicare anche un'offerta di cibo.

Le prime prove archeologiche delle offerte di uova per i defunti provengono da tombe italiane del V secolo avanti Cristo. Oltre alle uova di gallina e d'oca, venivano collocate accanto ai defunti anche uova artigianali fatte di argilla e bronzo. Si dice simboleggiavano un piatto per l'aldilà. Nel cristianesimo le uova evocavano la rinascita e la risurrezione, mentre nelle tombe delle giovani donne le uova presenti venivano interpretate come un segno di fertilità.