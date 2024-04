Sabato 13 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

È il momento de “Le sorellastre”, nella rassegna di teatro e musica “Sentieri in Cammino 2024”, con direttore artistico Massimo Wertmüller, che propone il quinto appuntamento dell’anno, in programma oggi alle 21 al teatro "Sant’Antonio" di Scandriglia. Una commedia ironica, che vede una bara al centro della scena, di e con Ottavia Bianchi e con Beatrice Gattai, Patrizia Ciabatta e Giulia Santilli, per la regia di Giorgio Latini. La commedia racconta la storia di quattro sorelle che, lontane e in cattivi rapporti da molti anni, sono improvvisamente obbligate a passare insieme 24 ore, in occasione della veglia alla morte dell’anziana madre. Le quattro sorelle, ormai adulte e lontane da molti anni, si ritrovano bloccate nella stessa stanza, con una eredità in palio che diventa l’innesco di un vero e proprio gioco al massacro, fatto di rappresaglie, antichi rancori e desideri di vendetta mai sopiti. Il ritmo è brillante, i colpi di scena si susseguono, fino a rendere esilaranti tutte le bugie su cui le sorellastre hanno basato le loro esistenze. Per ricevere questa inaspettata eredità (la madre ha infatti lasciato una lettera dove parla di ottocentomila euro destinati alle sue ragazze), c’è una condizione: le sorelle debbono infatti partecipare a un gioco inventato dalla madre stessa, con l’obbligo di dire la verità, pena la perdita della propria parte. Il testo ha vinto il primo premio per la drammaturgia brillante “Silvano Ambrogi” e il primo premio “Castrovillari Città del Teatro 2020”. Ingresso 8 euro, prenotazione su postmaster@sentieriincammino.com.

Rieti, il finalista del Premio “Strega” Paolo Di Paolo alla libreria Moderna

Un viaggio nella memoria in scena a Mompeo, nello spettacolo “È solo un buco nell’acqua”, in programma oggi, nella rassegna “A porte aperte 2024”, del Comune di Mompeo, per la direzione artistica di Renato Giordano. Lo spettacolo è nella sala Fabrizio Naro del castello Orsini Naro, alle 18, con ingresso libero. La commedia, scritta e diretta da Simone Corbisiero, con Antonio Monsellato e Nicolas Zappa, è una pièce sull’amicizia, sul dolore di due personaggi che, dialogando in modo grottesco, mettono a nudo ognuno le proprie fragilità, i propri traumi in un viaggio dentro le loro esistenze. Un non vedente e il suo accompagnatore sembrano parlare di massimi sistemi, passeggiando ai margini della civiltà, in quella che sembrerebbe essere una discarica, ma dietro c’è dell’altro. Tra i due, a parlare, è perlopiù il non vedente, un “poeta” dai modi burberi, che in maniera scanzonata, mette alla prova la pazienza dell’accompagnatore, un uomo all’apparenza schivo e impenetrabile. Quella che sembra una quotidiana e stravagante ora d’aria si trasformerà in un viaggio introspettivo, in cui i ruoli si confondono, fino ad arrivare al segreto che lega i due in maniera indissolubile.

L'associazione Ala, in collaborazione con la biblioteca di Casperia, presenta oggi alle 19 in biblioteca la proiezione del cortometraggio di Ughetto Forno (il partigiano bambino), l'ultimo partigiano a morire a Roma nella seconda guerra mondiale. Una pellicola che ripercorre le vicende di Ugo Forno, che a soli 12 anni perse la vita nel tentativo di salvare il ponte sull’Aniene dall’avanzata dei nazisti. Dopo la proiezione, il dibattito con il regista Fabio Vasco

“Cronache dalla Palestina”, oggi alle 17, a Montopoli di Sabina, tra le iniziative promosse dal Teatro delle condizioni avverse, in collaborazione con ArciRieti, Conflitti e libreria Il fiore blu. Domani il primo appuntamento dei due in programma (il secondo è per sabato 20 aprile a Poggio Mirteto), dedicati alla comprensione di quanto sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi.

L’appuntamento di oggi è nella biblioteca comunale Angelo Vassallo di Poggio Mirteto, con l’intervento di Chiara Cruciati, redattrice per il Medio oriente e coautrice di libri sulla Palestina, tra i quali "Israele, mito e realtà", tornata da poco dal valico di Rafah, insieme ai partecipanti della carovana solidale "Rafah, Gaza oltre al confine". Prevista anche la proiezione del video e delle foto della carovana solidale. Insieme a Cruciati, saranno presenti rappresentanti del collettivo “Sanitari per Gaza”, per sensibilizzare sulla situazione, sulle strutture e sul personale sanitario a Gaza. Un appuntamento per ascoltare testimonianze dirette e per riflettere sulla genesi storica della situazione attuale e per confrontarsi. La seconda iniziativa è il 20 aprile, dalle 10.30 alle 12, nella sala “al 17!” del teatro delle Condizioni avverse a Poggio Mirteto, con il laboratorio "Alla scoperta della Palestina", per bambini e bambine da 7 a 12 anni. Il laboratorio sarà tenuto da Erica Silvestri, educatrice e illustratrice, autrice del libro "Il mio nome è Amal, una storia palestinese". I partecipanti potranno cimentarsi nella versione gigante del gioco dell'oca "Alla scoperta della Palestina", e acquistare il libro: il ricavato sarà devoluto al centro per bambini e bambine "Amal Al Mustakbal", nel centro profughi di Aida di Betlemme. Info: 329/9317192. Entrambe le iniziative sono gratuite. Per il laboratorio di Erica Silvestri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@condizioniavverse.org.

Torna l’Italian motor week, dal 16 al 21 aprile, a Rieti, su iniziativa dell’assessorato al Turismo del Comune, manifestazione promossa dall’Associazione Città dei motori, rivolta alla rete dei Comuni italiani associati. «Con il calendario 2024, approntata grazie alla collaborazione di Aci Rieti e Car Rieti - spiega il vicesindaco e assessore al Turismo, Chiara Mestichelli - diamo seguito all’iniziativa avviata già lo scorso anno». Molteplici le iniziative. Tra queste, dalle 11 del 16 al 21 aprile, nella sala mostre di Palazzo Dosi, sarà visitabile la mostra fotografica “Ayrton Senna, il fenomeno”, a 30 anni dalla tragedia di Imola. Nella sala mostre del Comune di Rieti, sempre dal 16 al 21 aprile, la mostra fotografica dedicata alla Rieti-Terminillo. Nella ex chiesa di largo San Giorgio, alle 11, il convegno sull’Alfa Romeo (nella foto), che quest’anno compie 114 anni. In piazza Vittorio Emanuele II, il 17 aprile, dalle 15, nel centro storico, il raduno di auto storiche Alfa Romeo. Il 18 aprile dalle 11, nell’ex chiesa di San Giorgio, la mostra fotografica “Enzo Ferrari e Gianni Agnelli, i giganti dell’automobilismo italiano”, dedicata a due personaggi che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del motor sport italiano nel XX Secolo. Il 19 aprile alle 10, nella sala consiliare, convegno su Giulio Costanzi, Francesco Mosca, Celestino Rosatelli, studenti del Regio istituto tecnico di Rieti, sono personaggi che hanno fatto la storia dell’Aeronautica italiana, lasciando un segno indelebile nel mondo delle “macchine volanti” della prima metà del XX secolo.

Oggi alle 18, nella sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, la conferenza “Archeologia - I tesori dietro l’angolo: scopriamo il nostro territorio (nel Lazio). Tra la Valle del Farfa e la Val Canera”. Il relatore Federico Giletti affronterà temi come quello della marginalità in cui ricade oggi il settore territoriale sabino compreso tra la valle del Farfa e la val Canera, rispetto al quadro d’insieme delle dinamiche socio-economiche e dell’attualità della Povincia di Rieti, nel tempo meno appetibile e raggiungibile dalla comunità scientifica e dalla sistematicità di alcune linee di ricerca, che invece hanno ben operato su altre aree, restituendone importanti risultati per la conoscenza della Sabina antica. Tuttavia, da qualche anno, l’avvio di nuove indagini e le attività di scavo archeologico hanno permesso di conseguire una lettura degli aspetti storici più significativi di questo scorcio della Sabina, evidenziandone la centralità nel quadro della viabilità antica. L’incontro si tiene su iniziativa dell’associazione Amici del Museo, per gli “Incontri del sabato”.

A Poggio Mirteto scalo, oggi dalle 16 alle 19, il mercatino del dono presso lo Sporting club Sabina Tevere. Previste attività, tra cui la lezione di Pilates a cura di Cinzia Febi, il laboratorio per adulti “Riscoprire e allenare la creatività e il pensiero laterale” con la coach Barbara Marcotulli, il laboratorio per bambini e, a seguire, “assaggi di massaggi” con Valentina Petralia. Intanto oggi, sempre a Poggio Mirteto, nella biblioteca comunale Peppino Impastato, dalle 17 alle 18.30, “Sfogliando le stelle in biblioteca”, incontro-laboratorio dedicato ai giovani.

Sempre per i giovani, oggi, a Fara Sabina, dalle 15 alle 17 e poi sabato 20 aprile, nel Museo civico archeologico, il laboratorio di artigianato sabino con la creazione di vasi di ceramica, che verranno poi dipinti, nonché la visita guidata al museo. Presentazione del libro “L’arcipelago dell’Alta Valle del Farfa”, di Renato Vivaldi Tesser e Antonino Cotugno, oggi alla 16 nella sala consiliare Bernardino Naro di Mompeo. Modera Maria Angela Falà, vicesindaco di Mompeo e i saluti del sindaco Michela Cortegiani. Presentazione del libro “L’oscura notte della Luna” di Pier Luca Aguzzi, domani alle 17 a Poggio Nativo, nell’aula consiliare del Comune. Moderatrice, Gabriella Vespa. Oltre all’autor, sarà presente Adriana Chimenti. Ad aprire la presentazione, il sindaco Veronica Diamilla.