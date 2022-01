Angelo Maria Ricci e Tommaso Gargallo protagonisti nel nuovo libro di Rita Pasquetti

RIETI - È disponibile su Amazon e presto sarà nelle librerie il nuovo libro della professoressa Rita Pasquetti: “Storia di un’amicizia: Angelo Maria Ricci e Tommaso Gargallo tra Arcadia e Romanticismo”, pubblicato dalla casa editrice Amarganta e con prefazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Rieti, professor Gianfranco Formichetti.

L’opera restituisce, con un puntuale apparato critico di note, l’Elogio del Marchese Tommaso Gargallo, un testo inedito che Angelo Maria Ricci scrisse e declamò in occasione della solenne adunanza d’Arcadia il 1°Giugno 1843 per celebrare il suo amico carissimo morto qualche mese prima a Siracusa.

Ricci era legato da profonda amicizia al Gargallo il quale, negli anni che vanno dalla fine del Settecento alla metà dell’Ottocento, svolse un ruolo fondamentale nel panorama letterario siciliano ed italiano. Un ampio carteggio testimonia la profonda stima che univa i due intellettuali e numerose lettere inedite di Gargallo a Ricci, conservate nella Biblioteca Paroniana di Rieti, sono state utilizzate e trascritte dall’autrice nel testo.

In appendice è possibile leggere anche due interessanti sonetti, anch’essi inediti, del Ricci.

Si tratta pertanto di un contributo importante per la ricostruzione di un ambiente storico-culturale ed in particolare per scoprire altri aspetti della personalità umana e letteraria del reatino Angelo Maria Ricci.