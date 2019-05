© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti, diretta dal professor Federico Micheli: primo premio categoria Ensemble e Premio Speciale Miglior Arrangiamento e Composizione Originale al XII Concorso Musicale Nazionale “Marco Dall’Aquila” dell'Aquila il 10 maggio e terzo premio con Menzione d'Onore Rossini International al 16° CIMP Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro” il 16 maggio scorso.Magica l’esecuzione dei circa 60 ragazzi del medley su musiche da film di Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani dal titolo Cinema Serenade.Prestigioso primo premio con Borsa di Studio nella categoria solisti chitarra per Gabriele Chiaretti alunno del Prof. F. Anselmi. Tutti i ragazzi del corso musicale hanno ottenuto numerosi premi, primo, secondo e terzo premio, sia come solisti che in gruppi cameristici.Gioia e commozione dei docenti di strumento che hanno preparato i ragazzi: Giusy Pica, Felice Porazzini, Antonio Mollicone, Stefano Conti, Francesco Anselmi, Carlo De Santis, Francesco Mancini, Ornella Bucchignani, Antonio Forgini, Emanuela Podaliri, Paola Moretti, Valentina Gentile, Federico Micheli, Simonetta Quassoni. I ragazzi dell’orchestra dell’I. C. Angelo Maria Ricci si esibiranno, all’interno dello spettacolo di fine anno degli alunni del Laboratorio Teatrale giovedì 30 maggio 2019 alle ore 21 presso l'Aula Magna dell'Ipsseoa Costaggini, Rieti.