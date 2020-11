Amazon, incentivi in arrivo per i dipendenti durante il periodo natalizio

RIETI - Amazon premia i dipendenti con un riconoscimento economico speciale per le festività natalizie. Gli incentivi riguarderanno anche i lavoratori del centro di distribuzione di Passo Corese.

«I dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics – spiega Dave Clark, SVP Amazon Operations - che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time. Questo importo corrisponde a circa il 20% in più rispetto al salario lordo mensile. I nostri dipendenti stanno facendo un lavoro straordinario per soddisfare le esigenze dei clienti, contribuendo anche a portare un po’ di felicità natalizia alle famiglie che devono rispettare il distanziamento sociale in tutto il mondo. Non sono mai stato più orgoglioso e grato ai nostri dipendenti».

