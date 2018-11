RIETI - Iniziati i lavori per la realizzazione della «Casa della Musica».



Nell’area Sas di Amatrice «Collemagrone» sono partiti da venerdì scorso le operazioni di sbancamento per la realizzazione della platea della struttura che sarà destinata alle attività musicali di Amatrice e che sorgerà accanto al campetto sportivo donato dagli ultras italiani.



