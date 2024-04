Amatrice Rieti, Gardini sulla vittoria contro la Citizen: «Un po' di ansia nel primo tempo, dopo il gol tutto più facile»

RIETI - Alla vigilia lo aveva detto, Aldo Gardini, che sarebbe stato importante l'approccio alla gara per prevalere anche contro un'avversaria, la Citizen Academy, già retrocessa e con davvero poche motivazioni ancora da spendere da qui alla fine della partita.

L'approccio c'è stato, la determinazione non è mancata, ma quello che un po' ha spaventato (se così si può dire) è stato quello zero a zero del primo tempo che forse ha tolto un pizzico di lucidità a Rossi e compagni.

«Sapevamo che per vincere dovevamo partire forte - dice Gardini - e imporre il nostro gioco. Poi però col passare dei minuti il gol non arrivava, qualcuno chiedeva alla panchina quanto fosse passato e questo stato di cose ha creato un po' di ansia.

Nella ripresa è andata decisamente meglio, l'abbiamo sbloccata subito e da lì in avanti è stato tutto più semplice. Ma ci può stare perché tanti ragazzi sono giovani, non hanno l'abitudine a questo tipo di pressione e quindi tutto è contemplato. Ora pensiamo alla Romulea, una squadra fatta da giocatori interessanti, di ragazzi bravi che dopo un inizio forte hanno avuto un passaggio a vuoto nella parte centrale della stagione. Dovremo essere altrettanto bravi a gestire le emozioni - conclude il tecnico dell'Amatrice Rieti - e provare anche a isolarci da quello che succede lontano dal campo, visto che in contemporanea si giocheranno anche W3 Maccarese-Pomezia e Montespaccato-Aurelia Antico Aurelio».