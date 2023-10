Amatrice Rieti ko, il ds Di Loreto: «Arbitraggio penalizzante, ma noi al di sotto delle aspettative. Ora testa all'Aranova»

RIETI - Al termine della gara di Maccarese, che ha visto l'Amatrice Rieti perdere 3-1 contro i padroni di casa della W3, a tenere banco sono le dichiarazioni del direttore sportivo Mattia Di Loreto, per nulla soddisfatto né della conduzione arbitrale, né della prestazione della squadra.

«Non cerco alibi per la sconfitta odierna, ma in venti anni di calcio - dice Di Loreto - un arbitraggio così non mi era mai capitato. Noi siamo andati sicuramente al di sotto delle aspettative, nonostante in settimana avessi parlato alla squadra chiedendo una reazione che c'è stata solo nel primo tempo. Ma quando ti ritrovi a dover fare i conti con espulsioni mancate, gol annullati e rigori negati, poi diventa difficile portarla a casa. Ora testa alla prossima partita, quella interna di domenica contro l'Aranova, ma oggi delusione totale».